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16 ядер Zen 5 с частотой до 5,2 ГГц и до 192 ГБ объединенной памяти LPDDR5X — в совсем небольшом корпусе. GMKTech показала мини-ПК Evo X5

16 ядер Zen 5 с частотой до 5,2 ГГц и до 192 ГБ объединенной памяти LPDDR5X — в совсем небольшом корпусе. GMKTech показала мини-ПК Evo X5

Цена пока не объявлена GMKTech представила на выставке IFA 2026 Evo X5 — мини-ПК для локального запуска больших ИИ-моделей.

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