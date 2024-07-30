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Закон, порядок, государство

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Разведчики общевойскового объединения ВВО из Бурятии провели тренировку организации засад на полигоне

Разведчики общевойскового объединения ВВО из Бурятии провели тренировку организации засад на полигоне

Все мероприятия были проведены с учетом опыта полученного в ходе участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.

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