«Ростех» сообщил о хакерской атаке на промышленный маркетплейс сразу же после его запуска

Хакеры атаковали портал промышленных технологий сразу же после его запуска.Портал промышленных технологий PCAT ru подвергся мощной хакерской атаке практически сразу после запуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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