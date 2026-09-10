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С фасада здания на проспекте Маршала Блюхера убрали незаконно размещенные камеры

С фасада здания на проспекте Маршала Блюхера убрали незаконно размещенные камеры

В Калининском районе Санкт-Петербурга после проверки прокуратуры демонтировали камеры видеонаблюдения с фасада объекта культурного наследия.

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