Только что арестовали Дональда Трампа

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У здания суда в Нью-Йорке собирается большая толпа его сторонников.Напомню, присяжные Нью-Йорка проголосовали за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.