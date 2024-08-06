2 признака эмоционально полноценного брака

Они помогают понять, если между супругами напряжение В новом исследовании, опубликованном в журнале «Личные отношения», ученые ракрыли факторы, которые защищают людей от стресса в браке и позволяют создать устойчивую эмоциональную связь между партнерами.
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