Калужские мамы с диабетом получат сенсоры для мониторинга глюкозы

В Калужской области беременным женщинам, страдающим сахарным диабетом, выдадут сенсоры непрерывного мониторинга глюкозыВ Калужской области беременным женщинам, страдающим сахарным диабетом, выдадут сенсоры непрерывного мониторинга глюкозы.
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