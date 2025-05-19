"Обстановка по кайфу"

Женщина решила выйти на детскую площадку, чтобы прогуляться с малышом, как вдруг увидела настоящую картину маслом: дети мигрантов ели семечки, разбрасывая шелуху по всей площадке, а один из них вообще сидел на корточках на столе для настольного тенниса.