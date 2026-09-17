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Письма после ссор, фиктивный развод и семеро внуков: 76-летний Михаил Боярский оставляет сцену ради семьи

Письма после ссор, фиктивный развод и семеро внуков: 76-летний Михаил Боярский оставляет сцену ради семьи

76-летний Михаил Боярский готов окончательно попрощаться с подмостками и съёмочной площадкой. Народный артист признаётся без обиняков: выходить на сцену становится физически тяжело, а в сценариях, которые присылают сегодня, он больше не находит ничего живого.

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