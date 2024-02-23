Записки из формирующегося анклава

Галина глушкова Это не хулиганство, как ласково называют преступления мигрантов наши правоохранители, это бандитизм.

В Вера Это соплежуйство по отношению к мигрантам к добру не приведёт,сколько можно об этом говорить,народ уже стонет от засилия этих кишлачников,а воз и ныне там ...