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Закон и Порядок

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Записки из формирующегося анклава

Записки из формирующегося анклава

Смотрите, как всё складно получается. Сначала в одном микрорайоне мигранты активно начинают снимать жилье и их постепенно становится всё больше.

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Комментарии
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Галина глушкова
Это не хулиганство, как ласково называют преступления мигрантов наши правоохранители, это бандитизм.
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15 час.
В
Вера
Это соплежуйство по отношению к мигрантам к добру не приведёт,сколько можно об этом говорить,народ уже стонет от засилия этих кишлачников,а воз и ныне там ...
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15 час.
Наталия
Появление в России национальных анклавов, объединяющих  выходцев из  других государств, с чуждым нам менталитетом и живущих по своим, даже не законам, а понятиям, это путь к раздроблению  и последующему уничтожению нашего государства.
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14 час.

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