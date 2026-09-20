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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козлов о 3:1 «Салавата» со «Спартаком»: «Обе команды играют в агрессивный хоккей. Все динамично, наш видеотренер говорил, что не успевал камеру поворачивать»

Главный тренер « Салавата Юлаева » Виктор Козлов прокомментировал победу над « Спартаком » (3:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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