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"Ясно дали понять - Зеленского линчуют": О чём говорят в окружении украинского лидера, рассекретил американский политолог

Американский политолог Гилберт Доктороу рассказал, что всякий раз, как только появлялась возможность переговоров и мирного решения конфликта на Украине, вмешивалось окружение Зеленского, где "ясно дали понять, что его линчуют".

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