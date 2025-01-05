Политика как он...
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Политика как она есть

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Названо одно «но» в идеях Трампа по прекращению конфликта на Украине

Названо одно «но» в идеях Трампа по прекращению конфликта на Украине

Идеи избранного президента США Дональда Трампа относительно завершения боевых действий на Украине не учитывают интересы России.

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Комментарии
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людмила михайлик
Ждём окончания конфликта от Трампа и ЕС
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14 час.
Наталия
Кто бы сомневался! Интересы России для Трампа не существуют, так же как и интересы Украины. Для него существуют только интересы себя- любимого, ну и США, раз он стал президентом.
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10 час.
Nik Nik
Это вроде нормально, он президент США... скоро будет.
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10 час.

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