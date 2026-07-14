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Объем онлайн-рекламы в России упал почти на четверть в 2025 году

Объем онлайн-рекламы в России упал почти на четверть в 2025 году

Объем сегмента онлайн-рекламы в России составил 691,02 млрд руб. по итогам 2025 г. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), это на 19,5% меньше в сравнении с результатами 2024 г.

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