Объем онлайн-рекламы в России упал почти на четверть в 2025 году

Объем сегмента онлайн-рекламы в России составил 691,02 млрд руб. по итогам 2025 г. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), это на 19,5% меньше в сравнении с результатами 2024 г.