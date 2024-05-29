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В России появилась первая общественная организация по охране качества кормов и упаковки для домашних животных 

В России появилась первая общественная организация по охране качества кормов и упаковки для домашних животных  В Москве начал свою работу Фонд охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» – первая в стране узкопрофильная организация, специализирующаяся на защите прав животных, пострадавших от некачественных кормов и упаковочного материала.

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