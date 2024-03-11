Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Директора и завуча школы - на незаслуженный отдых без права работы в образовательных учреждениях. А с родителей избив...Школьника избили ...
  • Дмитрий Гурин
    А так же есть вероятность лишения родителей вымогателя родительских прав и отправки самого вымогателя в детскую колон...Сверстники расска...
  • Дмитрий Гурин
    А вы как Джеки Чан можете за себя перед озверевшей толпой? Только в фильмах один может победить троих и более. А если...Школьника избили ...

Грузовик снес опоры дорожных знаков под Новосибирском

Грузовик снес опоры дорожных знаков под Новосибирском

Грузовой автомобиль с поднятым кузовом снес опоры дорожных знаков на дороге «Новосибирск – Садовый». В Новосибирской области на дороге «Новосибирск – Садовый» перед выездом на Северный объезд грузовой автомобиль Howo снес дорожные опоры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх