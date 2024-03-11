Грузовик снес опоры дорожных знаков под Новосибирском

Грузовой автомобиль с поднятым кузовом снес опоры дорожных знаков на дороге «Новосибирск – Садовый». В Новосибирской области на дороге «Новосибирск – Садовый» перед выездом на Северный объезд грузовой автомобиль Howo снес дорожные опоры.
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