США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа.