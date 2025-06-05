США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа.
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