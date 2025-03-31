В Киеве раскрыли, какие два ультиматума Трамп поставил Зеленскому

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп выдвинул два жестких условия для украинского лидера Владимира Зеленского, касающихся сделки по редкоземельным металлам и перспектив вступления Украины в НАТО.
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