Мужчина пытался отсудить у бывшей 600 тысяч, потраченные на отпуск и подарки

Свердловский областной суд поставил точку в споре между жителями Екатеринбурга Семеном и Кристиной. Пара какое-то время состояла в близких отношениях, мужчина потратил на возлюбленную много денег, а после расставания решил их вернуть.
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