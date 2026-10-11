Эти животные почти не различают цвета: как на самом деле видят мир домашние и дикие звери

Люди привыкли воспринимать мир разноцветным и нередко полагают, что и животные видят его так же. Однако их зрение устроено по‑другому, из-за чего какие-то виды различают куда больше оттенков, чем человек, другие довольствуются только черно‑белой гаммой, а третьи и вовсе улавливают сигналы, которые людям недоступны.