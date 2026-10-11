24smi.org - пос...
MainНовости России, У...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эти животные почти не различают цвета: как на самом деле видят мир домашние и дикие звери

Эти животные почти не различают цвета: как на самом деле видят мир домашние и дикие звери

Люди привыкли воспринимать мир разноцветным и нередко полагают, что и животные видят его так же. Однако их зрение устроено по‑другому, из-за чего какие-то виды различают куда больше оттенков, чем человек, другие довольствуются только черно‑белой гаммой, а третьи и вовсе улавливают сигналы, которые людям недоступны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым