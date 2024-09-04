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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет изменить место проведения ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно»

«До 2030 года у нас есть очень большой запас времени для изменений. Я надеюсь, что Испания сможет развиваться и поймет, насколько это серьезно – оскорблять человека из-за цвета его кожи.

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