Складной смартфон Apple получил 2-нм чип A20 Pro и 12 ГБ оперативной памяти В Geekbench 7 появились результаты тестирования iPhone Duo, которые указывают на производительность на уровне iPhone 18 Pro.
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