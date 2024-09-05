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Диетолог Игнатикова: в тыкве содержатся пищевые волокна, защищающие сосуды от образования бляшек

Диетолог Игнатикова: в тыкве содержатся пищевые волокна, защищающие сосуды от образования бляшек

Тыква является источником бета-каротина и провитамина А, а еще в ней содержатся пищевые волокна, предотвращающие всасывание избыточного количества холестерина в кровь и защищающие сосуды от образования атеросклеротических бляшек.

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