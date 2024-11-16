Неповторимые картины Морриса Хиршфилда, который начал рисовать от скуки в 65 лет

Многие люди в старшем возрасте не решаются приняться за что-то новое: им кажется, что они уже не смогут научиться делать это новое хорошо, никто не одобрит результатов их усилий, а кое-кто может и вовсе поднять на смех.
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