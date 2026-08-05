Пленный из ВСУ заявил о готовности украинцев отказаться от ДНР и ЛНР в 2014 году

По словам мужчины, это позволило бы сохранить мир и связи между родственниками.Пленный военнослужащий ВСУ Александр Борщук заявил в беседе с ТАСС, что в 2014 году граждане Украины не возражали против выхода ДНР и ЛНР из состава страны.