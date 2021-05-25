12 устаревших установок, которым многие женщины следуют по привычке, а зря

На днях мы с подругами решили устроить девичник «для тех, кому под 40». Давно не виделись. Аня развелась с мужем и взахлеб рассказывала о «холостой» жизни с детьми в новом статусе.
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