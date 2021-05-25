Проба 2

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малявин Дмитрий
    Какая связь содержимого статьи с ее названием? Маразм.18 человек, с кот...
  • Писеук Перепендюшкин
    Мама, мама... А святое слово "мать" уже совсем, что ли, неловко произносить? Скоро уже, наверно, будут говорить "Роди...Я — мама 3 детей,...
  • Павел К
    Бабы, Д У Р Ы-Ы-Ы-Ы!!!! Не портьте себя. Природа придумала вас каждую со своею ИЗЮМИНКОЙ. Только по этой изюминке ва...9 модных изменени...

12 устаревших установок, которым многие женщины следуют по привычке, а зря

12 устаревших установок, которым многие женщины следуют по привычке, а зря

На днях мы с подругами решили устроить девичник «для тех, кому под 40». Давно не виделись. Аня развелась с мужем и взахлеб рассказывала о «холостой» жизни с детьми в новом статусе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх