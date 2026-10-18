ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Французская полиция задержала 2 397 человек в ходе прошедших 17 октября массовых акций протеста против роста стоимости жизни, которые сопровождались беспорядками и погромами.
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