Роберт Шварцман может стать гонщиком заводской команды Peugeot в FIA WEC

WTHRРоссийско-израильский гонщик Роберт Шварцман, который в 2025 году дебютировал в американской серии IndyCar в составе команды Prema Racing, может вернуться в чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC.
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