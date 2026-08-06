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Роберт Шварцман может стать гонщиком заводской команды Peugeot в FIA WEC

WTHRРоссийско-израильский гонщик Роберт Шварцман, который в 2025 году дебютировал в американской серии IndyCar в составе команды Prema Racing, может вернуться в чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

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