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"Украину скоро погасят". Украинские эксперты с беспокойством о причудливой жизни в своей стране

"Украину скоро погасят". Украинские эксперты с беспокойством о причудливой жизни в своей стране

© AP / Yakiv LiashenkoСегодня 7,7K прочитали На Украине обсуждают, как избежать конфискаций имущества, и размышляют, что вообще будет с этим имуществом, если война продолжится.

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