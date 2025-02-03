В Тюменской области школьники стали участниками акции «Знакомство с работой полиции»

В Тюменской области в рамках акции «Знакомство с работой полиции» сотрудники ОМВД России по Уватскому району провели для учащихся старших классов Уватской средней школы экскурсию по своему подразделению.
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