В ЛНР за сутки в результате атак ВСУ погибли три человека, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, в Новоайдарском муниципальном округе украинский беспилотник нанёс удар по служебному автомобилю «Луганскгаз» филиала ООО «Черноморнефтегаз», в результате чего погиб один человек.
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