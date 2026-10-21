В ЛНР за сутки в результате атак ВСУ погибли три человека, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, в Новоайдарском муниципальном округе украинский беспилотник нанёс удар по служебному автомобилю «Луганскгаз» филиала ООО «Черноморнефтегаз», в результате чего погиб один человек.