16-летняя студентка скончалась при загадочных обстоятельствах в Жетысу

Уже больше месяца родители погибшей ищут правду, передаёт inAlmaty.kz со ссылкой на Almaty.tv. В Жетысуской области при загадочных обстоятельствах скончалась 16-летняя студентка первого курса Зарина Берикова.
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