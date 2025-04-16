Кремль отреагировал на планы Зеленского собрать лидеров ЕС 9 мая Ирэн ОрлонскаяДмитрий Песков, официальный представитель Кремля, сделал заявление о том, что отказ украинского президента Владимира Зеленского отмечать День Победы является проявлением неуважения к памяти предков.