Кремль отреагировал на планы Зеленского собрать лидеров ЕС 9 мая Ирэн ОрлонскаяДмитрий Песков, официальный представитель Кремля, сделал заявление о том, что отказ украинского президента Владимира Зеленского отмечать День Победы является проявлением неуважения к памяти предков.
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