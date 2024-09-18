Самые необычные рецепты пюре на гарнир

Пюре из сладкого картофеля с имбирем и кокосовым молоком Ингредиенты: 2 крупных сладких картошки 1 чайная ложка свежего тертого имбиря 1/2 стакана кокосового молока Соль и перец по вкусу Пошаговое приготовление: Очистите и нарежьте сладкий картофель на кусочки.