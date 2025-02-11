Times: Британия не намерена отвечать на введение США пошлин на сталь и алюминий

Великобритания не намерена отвечать на введение Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий. Об этом проинформировала газета The Times, которая сослалась на официальные источники в Соединенном Королевстве.
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