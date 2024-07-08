Природный пожар в бухте Инал на Кубани локализован на площади 1,2 га

Ранее из-за лесного пожара в Туапсинском районе пришлось эвакуировать с баз отдыха порядка сотни туристовС баз отдыха в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани эвакуировали людей из-за крупного лесного пожара.
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