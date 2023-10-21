Названо число арестованных израильскими силовиками палестинцев

Израильские силовики арестовали более одной тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта. Такое число назвала неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных По данным комитета, кампании по арестам на Западном берегу — самые масштабные за последние годы.
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