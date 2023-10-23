США пытаются обвинить российский спутник в «недружественном поведении»

Запущенный 12 марта российский спутник «Олимп-К-2», второй в серии «Луч/Олимп», по данным западных служб наблюдения за космическим пространством, произвел перемещения на геосинхронной околоземной орбите (ГСО), периодически совершая остановки возле некоторых иностранных спутников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии