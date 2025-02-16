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Сенатор Пушков: в Евросоюзе не сделали выводов из выступления Вэнса в Мюнхене

Сенатор Пушков: в Евросоюзе не сделали выводов из выступления Вэнса в Мюнхене

В ЕС со всей очевидностью не сделали выводов ни из выступления вице-президента Соединенных Штатов Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, ни из решения американского лидера Дональда Трампа оставить европейцев за рамками переговоров с Россией.

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