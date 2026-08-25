Плющев заявил, что российский хоккей похож на советский только клюшками и формой

фото: официальный сайт ФХР fhr.ru Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Sport24 сравнил нынешний уровень отечественного хоккея с советским, заявив, что преемственность практически утрачена.
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