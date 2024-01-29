Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Компанцев Сергей
    вы что не помните а кто оплатил долг ссср часть армения должна , так как армяне клялись верности белому царю , факт и...Житель Еревана ра...
  • татьяна неструева
    вы что хотите перевоспитывать армян  .они   русофрбы  . и в России они такие же  за исключением некоторых   их  у нас...Житель Еревана ра...
  • Горыныч
    Если в Армении есть мужчины, то его накажут.Житель Еревана ра...

Раскололся на первом допросе. Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку

Раскололся на первом допросе. Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку

Раскололся на первом допросе. Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку Есть повод задуматься о возможных будущих событиях В середине января этого года большой резонанс получило заявление главы узбекского землячества Усмана Баратова, в котором он довольно грубо отозвался о российских военных, участвующих в СВО.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Пусть лес едет валить в тайгу
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3 час.
Александр Бабин
Да все эти диаспоры кормятся оттуда
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2 час.
Александр Спиридонов
еще наших депутатов и руководителей пошерстить не мешало..
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2 час.

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