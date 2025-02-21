В Москве проводить экскурсии будут только квалифицированные гиды

1 марта 2025 года в России вводится обязательная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом напомнил зампредседателя комиссии по аттестации экскурсоводов Мостуризма Александр Чернов на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню экскурсовода (21 февраля).