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Минздрав Ирана: не менее 50 человек пострадали при новых ударах США

Минздрав Ирана: не менее 50 человек пострадали при новых ударах США

Удары США по Ирану привели к ранению по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщил глава пресс-службы Минздрава исламской республики Хосейн Керманпур.

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