Опубликован порядок ведения реестра каналов-десятитысячников

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. Министерство цифрового развития РФ и Роскомнадзор разработали проекты документов, которые определяют правила верификации владельцев каналов и страниц в социальных сетях, если число их подписчиков превышает 10 тысяч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии