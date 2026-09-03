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В России возобновлены продажи Foton Galaxy: Росстандарт вернул китайскому тягачу ОТТС

Действие ОТТС на Foton Galaxy было приостановлено по итогам проверки Росстандарта летом 2025 года. В рамках организованной дистрибьютором отзывной кампании на машинах заменили боковые светоотражающие устройства и таблички изготовителя, откалибровали ….

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