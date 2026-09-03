В России возобновлены продажи Foton Galaxy: Росстандарт вернул китайскому тягачу ОТТС

Действие ОТТС на Foton Galaxy было приостановлено по итогам проверки Росстандарта летом 2025 года. В рамках организованной дистрибьютором отзывной кампании на машинах заменили боковые светоотражающие устройства и таблички изготовителя, откалибровали ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
- АУ Что стало с Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым