Рамасвами возмутился появлению Байдена в галстуке в цветах флага Украины

Вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами в среду, 7 февраля, высказал возмущение после появления президента США Джо Байдена перед корреспондентами в галстуке цвета флага Украины.
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