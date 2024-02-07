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Рамасвами возмутился появлению Байдена в галстуке в цветах флага Украины

Рамасвами возмутился появлению Байдена в галстуке в цветах флага Украины

Вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами в среду, 7 февраля, высказал возмущение после появления президента США Джо Байдена перед корреспондентами в галстуке цвета флага Украины.

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Комментарии
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Александр Бабин
Да он давно уже президент Украины и попутно США
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