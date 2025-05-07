На каких машинах ездит звезда «ПСЖ» Кварацхелия: он был замечен в родной Грузии на суперкаре

Показываем автопарк Хвичи.На первый взгляд вингер «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может показаться скромным и спокойным парнем — на поле он сосредоточен на игре, а вне стадиона избегает излишней публичности.
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