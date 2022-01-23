Какие квартиры в новостройках сберегут нервы и деньги покупателей

Специально для "Российской газеты" член Экспертного совета по строительству, промышленности стройматериалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы РФ Кирилл Аксенов рассказал о видах отделок, а также назвал плюсы и минусы каждой.
Специально для "Российской газеты" член Экспертного совета по строительству, промышленности стройматериалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы РФ Кирилл Аксенов рассказал о видах отделок, а также назвал плюсы и минусы каждой.
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