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Какие квартиры в новостройках сберегут нервы и деньги покупателей

Какие квартиры в новостройках сберегут нервы и деньги покупателей

Специально для "Российской газеты" член Экспертного совета по строительству, промышленности стройматериалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы РФ Кирилл Аксенов рассказал о видах отделок, а также назвал плюсы и минусы каждой.

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