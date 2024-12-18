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  • Галина Друзина
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Геращенко: Ганьба! В окопах вместо «мавиков» раздают газетенки с «планом перемоги»

Геращенко: Ганьба! В окопах вместо «мавиков» раздают газетенки с «планом перемоги»

В то время, как ВСУ вынуждены постоянно просить всё необходимое у волонтёров, депутаты «Слуг народа» поддерживают бойцов, раздавая на фронте выпущенные трёхмиллионным тиражом газеты с «планом перемоги» Зеленского.

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