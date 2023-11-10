ЦАХАЛ: пятеро военных Израиля получили ранения на границе с Ливаном

Пятеро израильских военнослужащих получили ранения в результате атак со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.
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